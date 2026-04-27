«Балтика» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 24 очка за 26 матчей. «Балтика» находится на пятой строчке, заработав 46 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 60 очков.