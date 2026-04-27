«Сумасшедшие эмоции». Игрок «Родины» Гогличидзе — о победе над «Уфой» в меньшинстве

Футболист «Родины» Лео Гогличидзе высказался о победе в матче 31-го тура Лиги Pari (Первой лиги) с «Уфой». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива.

«Впечатления от матча с «Уфой» положительные, мы выиграли. Тем более у нас было удаление. Но мы никогда не бросаем играть и понимаем, что можно забить в любое время. Так и получилось. Эмоции просто сумасшедшие», — сказал Лео Гогличидзе в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Лидером Первой лиги является «Факел», набравший 60 очков. В активе у «Родины» 59 очков, однако на один сыгранный матч больше.