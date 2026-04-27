В РФС надеются на скорую рекомендацию МОК по допуску всех команд

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз надеется на рекомендацию Международного олимпийского комитета по снятию ограничений для всех команд. Ранее в МОК сообщили, что со сборных России и Беларуси по баскетболу 3х3 среди игроков в возрасте до 21 года сняты ограничения.

«Это очень сложная работа, которая ведётся под руководством министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва со многими федерациями. Хорошо, что многие федерации, а не только РФС, который вёл это направление с 2022 года, присоединились к работе. Отлично, что у них есть успехи. И этот успех добавляет шансов остальным федерациям, кто ещё не восстановился, поскорее восстановиться в правах. Допуск в футболе? Есть работа и ощущения.

Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождём. У них есть рекомендация по юношеским командам, а есть решение по общему отстранению всех команд и спортсменов от соревнований. Работа ведётся. Никого не хочется обидеть, но футбол и хоккей — наиболее популярные виды спорта в мире, поэтому переговоры по ним самые тяжёлые», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

