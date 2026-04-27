Непомнящий: Египет и Буркина-Фасо — серьёзные соперники для сборной России

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящих соперниках национальной команды. В мае и июне сборная России сыграет товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Буркина-Фасо и Египет — это приличные и серьёзные африканские команды. А вот Тринидад и Тобаго — не очень. Но во всяком случае то, что с нами готовы играть, это здорово! Тем более с Египтом у нас будет выездной матч», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.