Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Непомнящий: Египет и Буркина-Фасо — серьёзные соперники для сборной России

Непомнящий: Египет и Буркина-Фасо — серьёзные соперники для сборной России
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящих соперниках национальной команды. В мае и июне сборная России сыграет товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Буркина-Фасо и Египет — это приличные и серьёзные африканские команды. А вот Тринидад и Тобаго — не очень. Но во всяком случае то, что с нами готовы играть, это здорово! Тем более с Египтом у нас будет выездной матч», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.

