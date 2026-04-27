Голкипер «Челси» Роберт Санчес поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Англии
Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (1:0).

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Фернандес – 23'    

«После тяжёлого сезона со множеством перемен, если нам удастся уйти на летний перерыв с трофеем в руках — это будет просто потрясающе. Нужно продолжать в том же духе в течение ближайших нескольких недель, это придаст мощный позитивный импульс. Думаю, последние пару недель выдались для нас непростыми, но ребята невероятным образом отреагировали на это на тренировках. И, разумеется, это было видно и на поле — по реакции парней, по тому, как каждый из них боролся за мяч и сражался друг за друга.

«Сухой» матч и победа — это огромное достижение. Мне удалось сделать несколько хороших сейвов, но это не только моя заслуга. Наши защитники тоже несколько раз блокировали удары соперника, они постоянно выбивали мяч головой и, как я уже говорил, сражались друг за друга. Мы забили быстрый гол и надёжно сыграли в обороне.

Помню, в начале сезона провели девять или 10 «сухих» матчей из 15. Так что, на мой взгляд, очень здорово вернуться в позитивный настрой, снова сыграв «на ноль». Впереди ещё пять матчей, сделаем всё возможное», — приводит слова Санчеса официальный сайт «Челси».

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» 16 мая.

«Челси» вышел в финал, даже убрав главного тренера. Правда, пострадали кудри Кукурельи
