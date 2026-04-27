Сергей Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом клуба по числу матчей во главе сине-бело-голубых в рамках Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Воскресная игра 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» стала для Семака 238-й во главе основного состава сине-бело-голубых. По этому показателю Сергей Семак опередил Юрия Морозова, на счету которого 237 матчей на посту главного тренера «Зенита». Под руководством Семака сине-бело-голубые одержали 155 побед и забили 495 мячей в ворота соперников: эти достижения также являются клубными рекордами.