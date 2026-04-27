Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера «Зенита»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом клуба по числу матчей во главе сине-бело-голубых в рамках Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

Воскресная игра 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» стала для Семака 238-й во главе основного состава сине-бело-голубых. По этому показателю Сергей Семак опередил Юрия Морозова, на счету которого 237 матчей на посту главного тренера «Зенита». Под руководством Семака сине-бело-голубые одержали 155 побед и забили 495 мячей в ворота соперников: эти достижения также являются клубными рекордами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android