Сергей Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом клуба по числу матчей во главе сине-бело-голубых в рамках Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8' 2:0 Энрике – 11'
Воскресная игра 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» стала для Семака 238-й во главе основного состава сине-бело-голубых. По этому показателю Сергей Семак опередил Юрия Морозова, на счету которого 237 матчей на посту главного тренера «Зенита». Под руководством Семака сине-бело-голубые одержали 155 побед и забили 495 мячей в ворота соперников: эти достижения также являются клубными рекордами.
