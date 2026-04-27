Дженнаро Гаттузо заявил о готовности рассмотреть предложения из России

Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, что готов рассмотреть предложения о работе от клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», — приводит слова Гаттузо Sport24.

48-летний Дженнаро Гаттузо покинул сборную Италии после поражения в финале плей-офф к чемпионату мира 2026 года от национальной команды Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Италия в третий раз подряд пропустит чемпионат мира.

Материалы по теме
Италия пропускает третий ЧМ подряд. Кто ещё из чемпионов пропускал два и более
Италия пропускает третий ЧМ подряд. Кто ещё из чемпионов пропускал два и более
