Гранат вспомнил победу России над Египтом на ЧМ-2018 перед товарищеским матчем сборных

Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о предстоящих соперниках национальной команды. В мае и июне сборная России сыграет товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Египет — очень интересный соперник для сборной России, самый сильный из этой тройки с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Помню, играли с ними на чемпионате мира в 2018 году. Тогда нам нужна была только победа, чтобы выйти из группы. В том матче сборная России была сверхмотивирована, получилось добиться результата. Как будет в этот раз, сказать сложно. Огромную роль в интересе к этому матчу сыграет участие Салаха. У сборной Аргентины есть Месси, а у Египта — он. Действительно, очень многое будет зависеть от того, сыграет ли Салах с Россией», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго в мае и июне
