Непомнящий: не вижу, чтобы Карседо поставил игру в «Спартаке»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре московского «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«Спартак» — малопредсказуемая команда. Это в его стиле и традициях. Они должны были быть в тройке лидеров по итогам чемпионата, это 100%! Я давно говорю, что они потенциально готовы быть в тройке. По составу и комплектованию «Спартак» — одна из сильнейших команд в нашей стране. Как они играют? Это другая история. Карседо пришёл к тому, что определил состав.

Он не особо что-то требует от них — просто чтобы игроки поиграли в футбол, в который они умеют играть. Не вижу, чтобы Карседо поставил какую-то игру в «Спартаке». Да, к обороне он стал более требовательным, а в атаке команда спокойно играет, когда находится в хорошем сочетании», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.