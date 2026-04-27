Кордоба — Газизову: хватит очернять моё имя!
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на выпад со стороны генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова. По итогам матча 27-го тура Мир РПЛ Газизов заявил, что Кордоба лучше всех в чемпионате «рисует» падения в штрафной площади. Напомним, в очном матче Кордоба заработал пенальти. «Краснодар» обыграл соперника со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4' 1:1 Кривцов – 29' 2:1 Кордоба – 66'
Удаления: нет / Миро – 90+5'
«Постоянно говорят про меня какие-то глупости, они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело — я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять моё имя. Но это никак не лишит меня мотивации и дальше помогать своей команде», — приводит слова Джона Кордобы интернет-портал «РБ Спорт».
Материалы по теме
