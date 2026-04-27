Карседо ответил на вопрос о турнирных приоритетах «Спартака» в конце сезона

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о турнирных приоритетах красно-белых в концовке сезона-2025/2026. Испанец не стал делать выбор между чемпионатом и Фонбет Кубком России. Он отметил важность обоих турниров для «Спартака».

«И чемпионат, и Кубок очень важны. Мы будем биться до конца. В чемпионате удалось сократить отставание, мы по‑прежнему в гонке за медали, постараемся добиться наших целей. Кубок — это очень важно», — приводит слова Карседо пресс‑служба красно‑белых.

Напомним, в Кубке России «Спартак» дошёл до финала Пути регионов, где сыграет с ЦСКА. В Мир РПЛ команда идёт на четвёртом месте в таблице.

Материалы по теме
