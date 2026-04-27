В «Локомотиве» раскрыли сумму, за которую готовы отпустить Батракова летом

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил на вопрос, за какую сумму железнодорожники готовы продать полузащитника Алексея Батракова в Европу. Он озвучил ценник в € 20 млн.

— Какая сумма должна быть предложена «Локомотиву» летом из Европы за Батракова, чтобы клуб его отпустил со спокойной душой?

— Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше € 20 млн такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше € 20 млн за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока, — приводит слова Филатова интернет-портал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 ассистов.