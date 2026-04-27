Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского клуба «Зенит» Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из российского клуба после чемпионата мира по футболу — 2026. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с января 2025-го. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до декабря 2028 года.

«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всё, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита», — приводит слова Энрике Metaratings.

В нынешнем сезоне Луис Энрике провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

