Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского клуба «Зенит» Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из российского клуба после чемпионата мира по футболу — 2026. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с января 2025-го. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до декабря 2028 года.

«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всё, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита», — приводит слова Энрике Metaratings.

В нынешнем сезоне Луис Энрике провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.