В «Балтике» прокомментировали новости об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Андраде

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал слухи об интересе «Зенита», «Локомотива» и других клубов к колумбийскому центральному защитнику Кевину Андраде.

«Андраде действительно интересен многим клубам. И не только в России. Но на этом пока всё, что могу сказать. Дальнейшая и более подробная информация не пойдёт на пользу нашему клубу», — приводит слова Равиля Измайлова Legalbet.

Ранее СМИ связывали Андраде с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом», а также с греческими ПАОКом и АЕКом. Сообщалось, что калининградская «Балтика» хочет выручить за колумбийского футбола 400 млн рублей.

