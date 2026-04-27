Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Джоне Дуране.

«У Джона Дурана вопрос: «Куда я попал?» По-моему, он из другого мира. Не хочется его осуждать. Но видно, что он не на своём месте и не на своём уровне в «Зените». Почему это происходит? Нет ответа. Он случайный человек для нашего чемпионата», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 22-летний Джон Дуран провёл шесть матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.