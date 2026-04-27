Мажич оценил пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит» за попадание мяча в пальцы Дивееву

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал спорный эпизод в концовке матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». На 90+5-й минуте арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в своей штрафной защитника петербургского клуба Игоря Дивеева — мяч попал ему в пальцы. С ударом нападающего Николая Комличенко справился голкипер Денис Адамов.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства… И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно — было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], судья тогда должен был назначить пенальти. Сухой увидел касание руки, а VAR нашёл доказательства, что мяч касался руки. Важно было определить, в каком положении находится рука — в естественном или нет», — сказал Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер».

