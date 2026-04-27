«Это пенальти». Мажич — о руке Умярова в матче между «Спартаком» и «Краснодаром»
Поделиться
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что арбитр Артём Чистяков принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 26‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» за игру рукой полузащитника красно‑белых Наиля Умярова в своей штрафной.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца. Затем Умяров ушёл от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», — сказал Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер».
Комментарии
