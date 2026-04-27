«Торпедо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Первой лиги

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 31-го тура Лиги Pari, в котором встретятся московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Корец, Роганович, Бородин, Иваньков, Шевченко, Орехов, Шитов, Уткин, Камара, Цыпченко, Каштанов.

«Факел»: Обухов, Тодорович, Габараев, Журавлёв, Юрганов, Багамаев, Магомедов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Гнапи, Белайди Пуси.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 30 матчей. «Факел» находится на первой строчке, заработав 60 очков за аналогичное количество игр.