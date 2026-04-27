Мостовой: матч с Египтом будет настоящей проверкой для сборной России

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящих соперниках национальной команды. В мае и июне сборная России сыграет товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

«Интересно, что мы в рейтинге ФИФА находимся выше сборных, которые играют на чемпионате мира. Хорошие соперники у нас будут в этих товарищеских матчах. Радует, что первая игра будет на выезде. Сможем посмотреть основной состав сборной, как они готовы. В игре с Египтом для нас будет настоящая проверка. Ребята почувствуют, что такое выездные матчи с хорошим соперником. Это здорово!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.