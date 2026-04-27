Ивица Олич: не вижу смысла увольнять Челестини сейчас

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о работе возглавляющего армейцев Фабио Челестини и заявил, что не видит смысла в его увольнении. Челестини работает в ЦСКА с 2025 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России.

— Вам нравится Челестини как тренер?
— Я мало что знаю про него, поэтому будет неправильно, если что-то о нём скажу. Но если вспомнить, сколько тренеров ушли из ЦСКА за последнее время, можно сделать вывод, что дело не только в них. Не может быть такого, что виноват во всём только тренер, такого нигде нет. А так время всё покажет — если он добьётся результата с ЦСКА или другой командой в будущем — это покажет, что он хороший тренер.

— Сейчас Челестини нужно оставить?
— Конечно, не вижу смысла менять тренера. Самый оптимальный вариант — дать ему доработать до конца контракта. Если тренер отвечает и за результат, и за трансферы — можно сесть и поговорить, сказать, где были ошибки и принять соответствующее решение. А когда не выбираешь состав — не знаю. В любом случае у ЦСКА ещё есть шанс спасти сезон — нужно выиграть Кубок России, — приводит слова Олича «РБ Спорт».

