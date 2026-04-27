Главная Футбол Новости

«Должно пойти на пользу». Александр Ерохин — о лимите на легионеров

«Должно пойти на пользу». Александр Ерохин — о лимите на легионеров
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что эффект от ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге можно будет оценить только спустя время. В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярёв подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.

«Думаю, спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения. Поэтому, естественно, для молодых футболистов это возможность быстрее включаться в борьбу за место в стартовом составе, расти и приближаться к основной команде. Полагаю, время покажет, какой эффект это даст. Но тем не менее считаю, что в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, это должно пойти на пользу. Будет какое-то время, чтобы посмотреть, как это работает в условиях, когда мы не играем в Европе, а выступаем в своём чемпионате, и сделать определённые выводы. Уже через сезон можно будет оценить, влияет это положительно или нет, от этого отталкиваться при принятии дальнейших решений — увеличивать количество российских футболистов или возвращаться к прежним условиям и развиваться в этом направлении», — приводит слова Ерохина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Приказ вневременной». Главное о принятии нового лимита на легионеров в РПЛ
«Приказ вневременной». Главное о принятии нового лимита на легионеров в РПЛ
