«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступит Крис Кавана из Ланкашира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 58 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 48 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «красные дьяволы» 3 мая примут «Ливерпуль», «пчёлы» 2 мая дома сыграют с «Вест Хэм Юнайтед».