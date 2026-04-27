Игорь Акинфеев заявил, что не сыграет до конца сезона

Игорь Акинфеев заявил, что не сыграет до конца сезона
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился подробностями восстановления после травмы и подтвердил, что не сможет выйти на поле до конца текущего сезона.

«Что касается наших футбольных дел, для меня этот сезон точно завершён. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Игорь Акинфеев не играет из-за травмы с 4 апреля. В последний раз 40-летний вратарь появился на поле в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). ЦСКА занимает шестое место в чемпионате с 45 очками в 27 встречах.

