Игрок «Родины» Гогличидзе отреагировал на слухи об обновлении команды при выходе в РПЛ

Футболист «Родины» Лео Гогличидзе прокомментировал слухи об ожидаемом обновлении состава команды в случае выхода в Мир РПЛ.

— Есть информация, что в случае выхода в РПЛ «Родина» кардинально поменяет состав. Ваша фамилия есть в списке игроков, на которых не рассчитывают.

— Если честно, мы в команде не читаем никакие новости. Нам неинтересно. Выполняем требования тренера и играем в футбол. А что будет потом — посмотрим. Конечно, хочу остаться в «Родине», тем более если команда выйдет в РПЛ. А заглядывать вперёд нет смысла. Идём от одного матча к другому. У нас есть три финальные игры, где нужно набирать максимальное количество очков и выходить в высшую лигу», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Родина» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.