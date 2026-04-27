Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Гогличидзе отреагировал на слухи об обновлении команды при выходе в РПЛ

Комментарии

Футболист «Родины» Лео Гогличидзе прокомментировал слухи об ожидаемом обновлении состава команды в случае выхода в Мир РПЛ.

— Есть информация, что в случае выхода в РПЛ «Родина» кардинально поменяет состав. Ваша фамилия есть в списке игроков, на которых не рассчитывают.
— Если честно, мы в команде не читаем никакие новости. Нам неинтересно. Выполняем требования тренера и играем в футбол. А что будет потом — посмотрим. Конечно, хочу остаться в «Родине», тем более если команда выйдет в РПЛ. А заглядывать вперёд нет смысла. Идём от одного матча к другому. У нас есть три финальные игры, где нужно набирать максимальное количество очков и выходить в высшую лигу», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Родина» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Рейтинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android