Итоги финала VI Всероссийского турнира по футболу для детей «Игра твоей мечты»

26 апреля в Москве состоялся грандиозный финал VI Всероссийского открытого турнира по футболу для детей из детских домов и школ‑интернатов «Игра твоей мечты».

Мероприятие было организовано МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов.
Девять команд из России и одна из Беларуси на поле СК «Новая лига» сразились за заветный Кубок чемпионов и главный приз — поездку в футбольный лагерь.

Торжественное открытие соревнований стало настоящим праздником футбола. Волонтёры и болельщики «Спартака» превратили трибуны в море ярких эмоций — перформанс по мотивам Лиги чемпионов, оглушительные овации и неустанная поддержка зарядили ребят энергией на весь день.

Особую атмосферу создал и звёздный ведущий — один из лучших комментаторов России — Денис Казанский. Его харизматичное присутствие добавило событию блеска и масштаба.

Гостями праздника стали не менее яркие личности: генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Владимирович Чукалин и известный футболист Ари, голы которого помнят болельщики «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива». Их слова поддержки и напутствия вдохновили юных игроков.

И дети не подвели, подарив зрителям настоящий праздник футбола с россыпью красивых голов, точных передач и полной самоотдачей.

Чемпионом турнира стала команда из Республики Беларусь, одержавшая победу в серии послематчевых пенальти, в основное время команды сыграли вничью 3:3 (3:2 пен.).

Серебряные медали достались команде «Патриоты» из города Березовского Свердловской области.
Бронзу завоевали футболисты «Центра помощи детям» из города Печоры Псковской области, обыгравшие сверстников из детского дома-лицея им. Х.М. Совмена.

Турнир стал не только спортивным, но и социальным событием, объединив детей, волонтёров и известных гостей ради поддержки и развития юных талантов.

