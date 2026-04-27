Игорь Акинфеев опроверг информацию о завершении карьеры из-за травмы в конце сезона

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует завершать карьеру из-за травмы. Ранее вратарь подтвердил, что текущий сезон Мир Российской Премьер-Лиги для него окончен.

«Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю всё, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Игорь Акинфеев не играет из-за травмы с 4 апреля. В последний раз 40-летний вратарь появился на поле в матче 23-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:1). ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. В активе команды 45 очков в 27 встречах.