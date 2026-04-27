«Торпедо» — «Факел»: Орехов вывел москвичей вперёд на 24-й минуте

В эти минуты идёт матч 31-го тура Лиги Pari, в котором играют московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Данил Набока (Краснодар). На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте Александр Орехов открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 30 матчей. «Факел» находится на первой строчке, заработав 60 очков за аналогичное количество игр.

В следующем туре москвичи 3 мая на выезде сыграют с «Чайкой», воронежцы в тот же день примут «Енисей».