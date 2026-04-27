«Чуть с ума не сошёл на больничном». Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА на финише сезона

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился подробностями восстановления после травмы и обратился к болельщикам армейцев перед заключительным отрезком сезона. Красно-синие занимают шестое место в РПЛ и участвуют в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«У нас есть ещё этот сезон, домашние матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка. Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров. Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред — нам это не поможет. Я чуть с ума не сошёл на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу.

Как капитан команды прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать всё, чтобы достойно завершить сезон — матчи и шансы для этого ещё есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали, как жить дальше.

Ваш Игорь!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Материалы по теме
ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
ЦСКА и «Рубин» бились, но сдержали друг друга! И как же тащили вратари
