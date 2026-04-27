Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Брентфорд: результат матча 27 апреля 2026, счёт 2:1, 34-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги
Комментарии

Окончен матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11'     2:0 Шешко – 43'     2:1 Йенсен – 87'    

Каземиро открыл счёт в этой игре на 11-й минуте и вывел манкунианцев вперёд. Беньямин Шешко удвоил преимущество команды на 43-й минуте. Матиас Йенсен отыграл один мяч на 87-й минуте.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 61 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 48 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «красные дьяволы» 3 мая примут «Ливерпуль», «пчёлы» 2 мая дома сыграют с «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android