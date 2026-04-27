«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги

Окончен матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Каземиро открыл счёт в этой игре на 11-й минуте и вывел манкунианцев вперёд. Беньямин Шешко удвоил преимущество команды на 43-й минуте. Матиас Йенсен отыграл один мяч на 87-й минуте.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 61 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 48 очками находится на девятом месте.

В следующем туре «красные дьяволы» 3 мая примут «Ливерпуль», «пчёлы» 2 мая дома сыграют с «Вест Хэм Юнайтед».