Игрок «Пари НН» Бальбоа: если бы обыграли «Оренбург», не оказались бы в нынешней ситуации

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Адриан Бальбоа высказался о нынешнем турнирном положении команды. На данный момент нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я пришёл в «Пари НН» в середине сезона, когда дела уже шли плохо. Команда не могла улучшить свою игру. Судя по игре, думаю, команда улучшилась, но результаты были не в нашу пользу. К счастью, у нас были и удачные выступления. Думаю, встреча с «Оренбургом» была ключевой. Если бы выиграли тот матч, мы бы не оказались в нынешней ситуации», — сказал Бальбоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.