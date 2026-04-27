Игрок «Пари НН» Бальбоа: если бы обыграли «Оренбург», не оказались бы в нынешней ситуации
Нападающий «Пари Нижний Новгород» Адриан Бальбоа высказался о нынешнем турнирном положении команды. На данный момент нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Бальбоа – 42' 1:1 Жезус – 80' 2:1 Жезус – 82'
«Я пришёл в «Пари НН» в середине сезона, когда дела уже шли плохо. Команда не могла улучшить свою игру. Судя по игре, думаю, команда улучшилась, но результаты были не в нашу пользу. К счастью, у нас были и удачные выступления. Думаю, встреча с «Оренбургом» была ключевой. Если бы выиграли тот матч, мы бы не оказались в нынешней ситуации», — сказал Бальбоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
