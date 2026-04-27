«Балтика» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 27 апреля, состоится заключительный матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Кукушкин, Бевеев, Андраде, Гассама, Филин, Варатынов, Беликов, Титков, М. Петров, Йенне, Ласерда.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 26 встречах. В активе «Акрона» 24 набранных очков. Команда располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.