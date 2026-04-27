Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика – Акрон: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ 2025/2026, 26 апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 27 апреля, состоится заключительный матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Кукушкин, Бевеев, Андраде, Гассама, Филин, Варатынов, Беликов, Титков, М. Петров, Йенне, Ласерда.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 26 встречах. В активе «Акрона» 24 набранных очков. Команда располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android