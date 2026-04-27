«У нас футболисты не с рынка». Непомнящий — о возможной игре Салаха со сборной России

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем товарищеском матче между сборными России и Египта, а также оценил возможное влияние нападающего Мохамеда Салаха на ход встречи. Эти команды сыграют 28 мая в Каире.

— Будет ли тяжело нашей сборной обороняться против Салаха, если он сыграет за сборную Египта?

— Если Салах будет играть? У нас не такой слабый чемпионат, футболисты не с рынка. Думаю, что ничего страшного не будет, если Салах сыграет против нашей сборной. Хотя он сейчас будет весь май восстанавливаться от травмы. Посмотрим, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.