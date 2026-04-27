«Торпедо» — «Факел»: Магомедов сравнял счёт на 40-й минуте

Торпедо — Факел: Бутта Магомедов сравнял счёт на 40-й минуте в матче 31-го тура Первой лиги 2025/2026

В эти минуты идёт матч 31-го тура Лиги Pari, в котором играют московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Данил Набока (Краснодар). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия — Лига Pari . 31-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Орехов – 24'     1:1 Магомедов – 39'     2:1 Апеков – 76'     2:2 Турищев – 89'    
Удаления: нет / Обухов – 44'

На 40-й минуте Бутта Магомедов сравнял счёт. Ранее, на 24-й минуте, Александр Орехов вывел москвичей вперёд.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 30 матчей. «Факел» находится на первой строчке, заработав 60 очков за аналогичное количество игр.

В следующем туре москвичи 3 мая на выезде сыграют с «Чайкой», воронежцы в тот же день примут «Енисей».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
