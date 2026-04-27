«Барселона» и Маркус Рашфорд согласовали контракт до 2030 года — Скира

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий на правах аренды за каталонскую «Барселону», согласовал с сине-гранатовыми полноценный контракт. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По данным источника, соглашение рассчитано до лета 2030 года. Сообщается, что и игрок, и клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества. Опция выкупа прав на Рашфорда, прописанная в арендном соглашении между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной», составляет € 30 млн.

По информации журналиста, сине-гранатовые хотели бы осуществить полноценный трансфер, но рассчитывают получить от «Манчестер Юнайтед» скидку.

