Валерий Газзаев: «Балтика» показывает очень хорошую и современную игру

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил нынешний уровень игры «Балтики». На данный момент команда из Калининграда располагается на пятой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Вам нравится тренер Талалаев?

— Мне нравится, как «Балтика» играет. Естественно, это заслуга тренера, и поэтому команда показывает очень хорошую и современную игру. Считаю, это всё, безусловно, идёт от главного тренера.

— Его горячий нрав не мешает?

— Я раньше не замечал за ним такой эмоциональный тонус, но человек впервые в своей карьере прекрасно работает в клубе, стремится к результатам, действительно команда это показывает, — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».