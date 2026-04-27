«Какие вопросы, если мы на первом месте?» Кривцов — о критике скамейки «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал мнение, что клуб сталкивается с проблемами из-за короткой обоймы футболистов, а также оценил игру защитника Жубала, забившего в двух матчах подряд. «Быки» занимают первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 60 очками в 27 турах.

— Среди футбольных экспертов есть разговоры про слабую скамейку «Краснодара», как ты это оцениваешь?

— Какие вопросы, если мы на первом месте? Это никак не влияет. Если б мы были на предпоследнем месте, наверное, можно было бы что-то говорить.

— Как оценишь игру Жубала, который начал выходить в основном составе?

—Жубал молодец. Думаю, за то, что он тренируется, его награждает футбольный бог, — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.