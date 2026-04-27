Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 27-го тура, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 27-го тура, календарь, таблица
В понедельник, 27 апреля, завершился 27-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 27-го тура РПЛ-2025/2026:

Суббота, 25 апреля:

«Ростов» — «Оренбург» — 0:1;
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 2:0;
«Рубин» — ЦСКА — 0:0.

Воскресенье, 26 апреля:

«Пари НН» — «Спартак» — 1:2;
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала — 2:1;
«Динамо» Москва — «Сочи» — 2:0;
«Зенит» — «Ахмат» — 2:0.

Понедельник, 27 апреля:

«Балтика» — «Акрон» — 0:1.

По результатам 27-го тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 60 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ротор», «Факел», «Урал», «Родина» или кто-то ещё? Кого из Первой лиги ждёте в РПЛ?
Рейтинг
«Ротор», «Факел», «Урал», «Родина» или кто-то ещё? Кого из Первой лиги ждёте в РПЛ?
