Умяров — о пенальти в ворота «Пари НН»: у нас же их ставят всегда только по делу

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил эпизод с пенальти в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Вы меня спросили, а я даже не посмотрел ещё момент с пенальти. У нас же пенальти ставят всегда только по делу», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В следующем туре «Пари НН» 3 мая на выезде сыграет с «Ахматом», «Спартак» 1 мая в гостях встретится с «Крыльями Советов».