Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Умяров — о пенальти в ворота «Пари НН»: у нас же их ставят всегда только по делу

Умяров — о пенальти в ворота «Пари НН»: у нас же их ставят всегда только по делу
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил эпизод с пенальти в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Вы меня спросили, а я даже не посмотрел ещё момент с пенальти. У нас же пенальти ставят всегда только по делу», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В следующем туре «Пари НН» 3 мая на выезде сыграет с «Ахматом», «Спартак» 1 мая в гостях встретится с «Крыльями Советов».

