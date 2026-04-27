Магомед Адиев сообщил о переговорах с белорусским «МЛ Витебск»

Бывший главный тренер сборной Казахстана и ряда российских клубов Магомед Адиев подтвердил факт ведения переговоров с командой «МЛ Витебск». Ранее о возможном назначении специалиста в клуб сообщило издание bel.football.

— Действительно ли у вас есть вариант возглавить белорусский «МЛ Витебск»?

— Кое-какие разговоры у нас есть, переговорный процесс идёт. Это возможно, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы Магомеда Адиева остаются самарские «Крылья Советов», которые он покинул в апреле текущего года. Ранее в приглашении специалиста был заинтересован казахстанский «Актобе».