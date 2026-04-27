Нападающий «Атлетико» Альварес оценил слухи об интересе «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал слухи о предполагаемом интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Стараюсь особо не обращать внимания на слухи, ведь каждую неделю появляется что-то новое, любая информация. Не трачу на это энергию и посвящаю себя работе в «Атлетико», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Альварес провёл за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отметился девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 90 млн.

Комментарии
