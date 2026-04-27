«ПСЖ» предлагает Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях — Гурцкая

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о возможном продлении контракта российского вратаря Матвея Сафонова с «Пари Сен-Жермен». Голкипер выступает за парижский клуб с лета 2024 года.

«Насколько я знаю, они сейчас ему предлагают продлить контракт на улучшенных условиях. То есть они на него рассчитывают. Говорят, его вся команда любит, знаешь? То есть хорошо относятся. Он, видишь, молодец, язык выучил», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Действующий контракт Матвея Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне на счету вратаря 22 матча за клуб во всех турнирах, в 11 из которых он ушёл с поля без пропущенных голов.