Лепёхин: если «Зенит» не станет чемпионом, значит, не был достоин этого

Лепёхин: если «Зенит» не станет чемпионом, значит, не был достоин этого
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин после матча сине-бело-голубых с «Ахматом» (2:0) в 27-м туре Мир РПЛ поделился мнением об участии команды с берегов Невы в чемпионской гонке.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«У «Зенита» нет уверенности, что надо однозначно побеждать в каждом матче. Таких матчей, как прошедшая встреча с «Ахматом», очень много — казалось бы, простая игра, а потом осечка, нелепость, начинается нервозность. Не всегда потом удаётся исправить ситуацию.

Если «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне, значит, был достоин этого. Турнир длинный, объективнее, чем конечный результат, ничего не придумать», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

