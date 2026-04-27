Лепёхин: если «Зенит» не станет чемпионом, значит, не был достоин этого

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин после матча сине-бело-голубых с «Ахматом» (2:0) в 27-м туре Мир РПЛ поделился мнением об участии команды с берегов Невы в чемпионской гонке.

«У «Зенита» нет уверенности, что надо однозначно побеждать в каждом матче. Таких матчей, как прошедшая встреча с «Ахматом», очень много — казалось бы, простая игра, а потом осечка, нелепость, начинается нервозность. Не всегда потом удаётся исправить ситуацию.

Если «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне, значит, был достоин этого. Турнир длинный, объективнее, чем конечный результат, ничего не придумать», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.