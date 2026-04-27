«Торпедо» упустило победу в матче 31-го тура Первой лиги с «Факелом»

Завершён матч 31-го тура Лиги Pari, в котором играли московское «Торпедо» и воронежский «Факел». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока (Краснодар).

На 24-й минуте Александр Орехов открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 40-й минуте Бутта Магомедов сравнял счёт. На 75-й минуте Руслан Апеков забил второй мяч автозаводцев. Максим Турищев на 89-й минуте вернул равенство на табло.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 39 очков за 31 матч. «Факел» находится на первой строчке, заработав 61 очко за аналогичное количество игр.

В следующем туре москвичи 3 мая на выезде сыграют с «Чайкой», воронежцы в тот же день примут «Енисей».