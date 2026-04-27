Торпедо — Факел: результат матча 27 апреля 2026, счёт 2:2, 31-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» упустило победу в матче 31-го тура Первой лиги с «Факелом»
Завершён матч 31-го тура Лиги Pari, в котором играли московское «Торпедо» и воронежский «Факел». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока (Краснодар).

Россия — Лига Pari . 31-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Орехов – 24'     1:1 Магомедов – 39'     2:1 Апеков – 76'     2:2 Турищев – 89'    
Удаления: нет / Обухов – 44'

На 24-й минуте Александр Орехов открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 40-й минуте Бутта Магомедов сравнял счёт. На 75-й минуте Руслан Апеков забил второй мяч автозаводцев. Максим Турищев на 89-й минуте вернул равенство на табло.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 39 очков за 31 матч. «Факел» находится на первой строчке, заработав 61 очко за аналогичное количество игр.

В следующем туре москвичи 3 мая на выезде сыграют с «Чайкой», воронежцы в тот же день примут «Енисей».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
