Мостовой: будет здорово, если Салах сыграет с Россией. Он величина мирового футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Египта, а также поделился мнением о форварде египтян Мохамеде Салахе, который может пропустить игру из-за травмы подколенного сухожилия. Команды встретятся в Каире 28 мая.

«Салах — величина европейского и мирового футбола. «Ливерпуль» стал по-другому играть, когда Салах выходил на замену со скамейки в последних матчах. Он всё время был в запасе до этого. Это топ-футболист! Его задача — чтобы он был в хорошей форме к чемпионату мира. Игроки Египта будут аккуратно играть, чтобы не травмироваться перед главным турниром.

Я на этом собаку съел. Когда в 2002 году мы поехали на чемпионат мира, я за три дня до вылета получил серьёзную травму — порвал заднюю мышцу бедра. Потом рыдал два дня. Египет — шикарный соперник. Если Салах сыграет, вообще будет здорово! Через неделю им уже играть на чемпионате мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.