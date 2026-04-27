Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, завершился 31-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего матча.

Результаты Первой лиги на 27 апреля:

«Торпедо» — «Факел» — 2:2.

Московское «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 39 очков за 31 матч. Воронежский «Факел» располагается на первой строчке, заработав 61 очко за аналогичное количество игр. На втором месте находится московская «Родина», у которой 59 очков после 31 матча, на третьем — екатеринбургский «Урал» (58). В зоне переходных матчей также располагается волгоградский «Ротор» (52).