Результаты матчей 31-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

В понедельник, 27 апреля, завершился 31-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 31-го тура Первой лиги:
25 апреля, суббота:
«Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула — 1:1.
26 апреля, воскресенье:
«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;
«Челябинск» — «Урал» — 1:2;
«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 3:0;
«Ротор» — «Волга» Ульяновск — 0:0;
«Черноморец» — «Сокол» — 0:1;
«КАМАЗ» — «Чайка» — 2:1;
«Родина» — «Уфа» — 1:0.
27 апреля, понедельник:
«Торпедо» Москва — «Факел» — 2:2.
Воронежский «Факел» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 61 очко за 31 матч. На втором месте находится московская «Родина», у которой 59 очков после аналогичного количества игр, на третьем — екатеринбургский «Урал» (58). В зоне переходных матчей также располагается волгоградский «Ротор» (52).