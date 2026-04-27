Результаты матчей 31-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

В понедельник, 27 апреля, завершился 31-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 31-го тура Первой лиги:

25 апреля, суббота:

«Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула — 1:1.

26 апреля, воскресенье:

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Челябинск» — «Урал» — 1:2;

«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 3:0;

«Ротор» — «Волга» Ульяновск — 0:0;

«Черноморец» — «Сокол» — 0:1;

«КАМАЗ» — «Чайка» — 2:1;

«Родина» — «Уфа» — 1:0.

27 апреля, понедельник:

«Торпедо» Москва — «Факел» — 2:2.

Воронежский «Факел» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 61 очко за 31 матч. На втором месте находится московская «Родина», у которой 59 очков после аналогичного количества игр, на третьем — екатеринбургский «Урал» (58). В зоне переходных матчей также располагается волгоградский «Ротор» (52).