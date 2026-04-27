Талалаев — о «Балтике»: за последние 10 лет лишь «Байер» при Алонсо играл подобным образом

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре своих подопечных перед матчем 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют в эти минуты на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Что удалось за такое короткое время подготовить?

— Удалось посмотреть последние игры «Акрона», понять, что они выходят на каждую игру как на последний бой, а мы продолжаем свою гонку. Я своим футболистам на установке провёл такую параллель — мы как дети, которые ездят на четырёхколёсном велосипеде — проехали стабильно Первую лигу, а нам говорят: «Давайте по инерции подтолкнём вас — и сразу на велосипедную трассу». На том же велосипеде фигачим дальше, пришли к зиме, мы наверху.

Вроде всех удивляет, а мы получаем удовольствие и катим дальше, несильно отставая от лидеров. Зимой продали пару важных деталей, весной убрали маленькие колёса для стабильности, дальше едем, думаем, как бы усложнить. Давайте попробуем без Хиля с Бориско сыграть и Чивича убрать. Смотришь, а две с половиной игры опять едем. Мне интересно, а куда мы доедем в итоге, мы до конца будем в этой гонке? На двухколёсном велосипеде, без запчастей. Честно, нам в кайф.

— С чем связано появление Беликова и Йенне в стартовом составе?

— Три матча на неделе, большая нагрузка на ребят, которые делают большие объёмы работы впереди. Мало кто заметил, но с «Ахматом» мы поставили рекорд сезона по количеству работы максимальной мощности, а ещё обратил бы внимание скептиков, что второй тайм мы сыграли с линией обороны на 45 метров. За последние 10 лет только «Байер» при Алонсо играл подобным образом, поэтому если кто‑то говорит, что мы не меняемся, я тащусь от того, как играют мои футболисты, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».