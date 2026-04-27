«Их качества позволяют играть в Европе». Игрок «Краснодара» Батчи — о Кривцове и Агкацеве

Вингер «Краснодара» Жоау Батчи после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1) высоко отозвался о полузащитнике Никите Кривцове и вратаре Станиславе Агкацеве, вместе с которыми выступает за «быков».

— Станислав Агкацев сделал два суперсейва, Кривцов забил красивый гол. Эти два футболиста могут играть на европейском уровне?

— Да, естественно. Они качественные игроки высокого уровня. И даже вне зависимости от того, что произошло в матче с «Динамо» Мх, они уже много раз демонстрировали, что их качества и способности позволяют играть в Европе, — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.