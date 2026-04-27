«Балтика» — «Акрон»: первый тайм матча 27-го тура РПЛ завершился вничью

В эти минуты проходит заключительный матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили. Ранее, на 15-й минуте, гол форварда тольяттинцев Беншимола был отменён из-за офсайда.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У калининградцев 46 очков в 26 встречах. В активе «Акрона» 24 набранных очка. Команда располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.