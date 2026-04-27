Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался о своём будущем в команде

Комментарии

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Контракт вратаря с самарцами истекает летом 2026 года.

— Сообщали, что твоё будущее в «Крыльях» непонятно, что ты, возможно, не будешь продлевать контракт. Есть ли тебе что сказать?
— Если бы мне предложили, я бы подписал. Пока мне никто ничего не предлагает.

— То есть дело в этом?
— Да, только в этом. Я жду предложения. Если что, то я свободный агент! (смеётся)

— Когда для тебя будет точка невозврата именно с Самарой?
— Я терпеливый. Могу подождать.

— Но у тебя была история с «Ростовом». Когда они предложили, ты подписался с «Крыльями».
— Там было немножко не так. «Ростов» предлагал, но я выбрал Самару, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android