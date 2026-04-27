Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался о своём будущем в команде

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Контракт вратаря с самарцами истекает летом 2026 года.

— Сообщали, что твоё будущее в «Крыльях» непонятно, что ты, возможно, не будешь продлевать контракт. Есть ли тебе что сказать?

— Если бы мне предложили, я бы подписал. Пока мне никто ничего не предлагает.

— То есть дело в этом?

— Да, только в этом. Я жду предложения. Если что, то я свободный агент! (смеётся)

— Когда для тебя будет точка невозврата именно с Самарой?

— Я терпеливый. Могу подождать.

— Но у тебя была история с «Ростовом». Когда они предложили, ты подписался с «Крыльями».

— Там было немножко не так. «Ростов» предлагал, но я выбрал Самару, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.